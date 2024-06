A che punto siamo con la fibra in Italia? Luci e ombre tra copertura e adozione

Mentre proseguono senza sosta i lavori per portare la fibra anche nelle zone commercialmente meno interessanti per gli operatori, attraverso il piano Banda Ultralarga del Goveno, l'FTTH Council Europe rilascia un rapporto per fare il punto della situazione in Europa, e quindi anche in Italia.

Lo stato della fibra in Italia

L'FTTH Council Europe, associazione industriale che si propone di promuovere per tutti in Europa la connettività completamente basata sulla fibra, ha appena rilasciato il nuovo FTTH Market Panorama Report by Country.

Questo rapporto, condiviso da CorCom, rivela lo stato della fibra in Italia e altri Stati dell'area Ue39, quindi quelli appartenenti all'Unione Europea oltre ad altri mercati non membri e affacciati sul Mediterraneo, come Turchia e Israele.

Nel nostro Paese, si rileva una crescita consistente della copertura in fibra tra il 2022 e il 2023. Se nel 2022 le unità abitative raggiunte dalla fibra FTTH (Fiber to the home) o dalla FTTB (Fibre to the Building) erano 14 milioni, nel 2023 erano 15,5 milioni.

La copertura ha raggiunto il 59% del mercato, con un tasso di penetrazione del 16%. Per quanto riguarda l'adozione, gli utenti che hanno sottoscritto un contratto ultrabroadband sono passati da 3,26 milioni nel 2022 a 4,18 milioni nel 2023.

Il problema è il take up, ovvero la percentuale di persone che potrebbero accedere alla fibra ma non ne usufruiscono, e che resta fermo al 26,%.