FIFA+ arriva su Samsung TV Plus

Mentre già abbiamo approfondito come funziona Samsung TV Plus , il servizio che permette di accedere a diversi contenuti, oggi l'azienda ha lanciato delle novità interessanti .

Stiamo parlando di FIFA+, un nuovo canale che arriva ufficialmente su Samsung TV Plus. Si tratta ovviamente di un canale che è focalizzato sui contenuti calcistici, soprattutto per quelli organizzati direttamente dalla FIFA.

Il nuovo canale FIFA+ prevede dei contenuti calcistici premium che vengono trasmessi in continuazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il canale proporrà quindi gli highlights delle partite più interessanti, i quali riguarderanno tanto il calcio maschile quanto quello femminile. Inoltre, per gli utenti italiani in esclusiva ci sarà la possibilità di seguire tutti i match della Coppa del Mondo di calcio femminile.

Il lancio del nuovo canale FIFA+ arriva in concomitanza della Women's World Cup 2023 che si sta svolgendo in Australia e Nuova Zelanda.

Ma non ci saranno solo match: il nuovo canale di Samsung TV Plus infatti offrirà anche diversi documentari a tema calcistico. Nella sezione Archivio sarà invece possibile accedere ai match già giocati.