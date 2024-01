Ma fa anche il caffè? Sì, questo robot umanoide ha imparato a farlo!

Non è una novità legata al CES, ma non per questo è meno interessante, anzi. Avete mai sentito parlare di Figure 01? Si tratta di un robot umanoide svelato lo scorso ottobre dalla società Figure. Uno dei tanti, direte voi, visti quelli di Tesla, di Xiaomi e di altre società.

È alto quasi un metro e settanta, pesa 60 kg, ne solleva 20, cammina a 1,2 metri al secondo e la sua batteria è in grado di reggere per 5 ore. O almeno questo è quello che sostiene Figure. Sul suo sito la società spiega anche il perché della forma umana: per permettergli di aprire porte, usare strumenti, muoversi agilmente in più ambienti e così via. Leggendo tra le righe? Per sostituire gli umani nei lavori più tediosi e pericolosi.

E proprio a proposito di lavori tediosi, che fatica fare il caffè (sarcasm: ON)! Perché non farlo fare a Figure 01? Nessun problema: il robot di Figure, grazie al suo sistema di intelligenza artificiale "end-to-end", è stato addestrato a fare il caffè.

La sessione di addestramento è durata una decina di ore, e il modo più veloce per insegnarli una cosa del genere è stato quello di fargli osservare come noi umani facciamo il caffè. Guardate il video sottostante!