Il File Explorer di Windows diventa sempre più potente, e farà sorridere gli sviluppatori

Durante l'evento ufficiale tenutosi pochi giorni fa, quello in cui è stato presentato Copilot+ e non solo , Microsoft ha fornito dettagli su come intendere rinnovare ulteriormente il suo File Explorer. Questo infatti ha visto dei notevoli miglioramenti negli ultimi tempi, soprattutto con l'avvento di Windows 11 , il quale ha portato una nuova veste grafica e nuove funzionalità.

Windows è il centro del mondo lavorativo e non solo per milioni di persone, e il suo File Explorer è uno degli aspetti centrali dell'esperienza software. E proprio per il File Explorer sono in arrivo delle novità interessanti .

All'orizzonte ci sono ulteriori funzionalità per il File Explorer di Windows 11. Come potete vedere dagli screenshot in galleria, il File Explorer sarà in grado di tenere traccia delle modifiche effettuate ai file, soprattutto agli elementi che corrispondono a contenuti di programmazione.

Si tratta quindi di una novità che permetterà il tracciamento delle modifiche effettuate ai file in maniera più rapida.

Si tratterebbe quindi della stessa modalità di tracciamento che troviamo su piattaforme create appositamente per la programmazione e per gli sviluppatori, come Git. Verranno quindi mostrate informazioni in merito all'eventuale ultima modifica, la data di commit e relativa descrizione.

Oltre a questo, il File Explorer sarà anche in grado di comprimere nativamente i file in formati 7-zip e TAR. Questa opzione si unisce a quella già presente che permette di comprimere in file ZIP. Sicuramente una novità molto gradita per coloro che gestiscono molti file compressi secondo standard diversi dal classico ZIP.

Le novità che abbiamo appena visto non sono ancora state distribuite. Ci aspettiamo che questo importante aggiornamento per il File Explorer arriveranno con uno dei prossimi update di Windows 11. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul rilascio.