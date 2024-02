Files di Google perde la barra di navigazione: come cambia l'interfaccia

Chi utilizza le applicazioni di Google sul proprio smartphone sa bene che l'azienda di Mountain view non esita affatto ad apportare dei cambiamenti. Questa volta è toccato ancora a Files by Google: un file manager con funzioni smart, che ha subito un'importante modifica al design dell'interfaccia. Andiamo a vedere come si presenta adesso l'applicazione, ricordandovi anche di dare uno sguardo alla nostra guida su come trasferire i file di grandi dimensioni.

Google ha deciso di rimuovere la barra di navigazione inferiore, la quale dava un rapido accesso alle schede ''Fai ordine'', ''Sfoglia'' e ''Condividi''. Questo cambiamento rende di sicuro l'interfaccia più semplice, ma probabilmente non sarà apprezzato da chi preferiva avere le tre scelte raggruppate in un unico punto.