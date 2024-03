Files di Google avrà perso la barra inferiore, ma ora è molto più di un semplice gestore di file

A scansione avvenuta, potete scegliere se aggiungere altre immagini, modificarle utilizzando la barra degli strumenti in basso o ricominciare da capo (purtroppo non potete tornare all'interfaccia di acquisizione, ma solo alla Home di Files).

È tempo di cambiamenti per Files, l'ottima app di gestione dei file di Google per la ricerca di documenti e immagini nel telefono, oltre che per mantenerlo sempre pulito (sapete come si apre un file cbr su Android ?).

Quando avete finito, toccate il pulsante Fine in alto a destra e i documenti saranno salvati come PDF in una nuova cartella nella memoria del telefono, che potrete trovare in Memoria interna > Files by Google > Scanned.

La funzione è identica a quella introdotta in Google Drive a novembre, cambia solo l'aspetto del pulsante, che in Google Drive è un'immagine di una fotocamera mentre qui è un po' più chiaro, con un'inquadratura di un documento e la scritta Scansiona.

Lo strumento infatti sfrutta la nuova API Document Scanner di ML Kit per riconoscere ed elaborare i documenti sul dispositivo, ma c'è un'altra differenza con Drive che riguarda la privacy.

In basso nell'inquadratura di scansione infatti troverete una scritta che spiega come Files avrà accesso solo alle immagini scansionate.

Toccando la "i" sulla destra apparirà una finestra pop-up con una spiegazione più approfondita:

Scansione protetta da Google - Files by Google richiede che Google Play Services scansioni documenti per suo conto. La scansione viene eseguita sul tuo dispositivo e solo le anteprime finali scansionate verranno condivise con Files by Google.

Come abbiamo anticipato, potete trovare la funzione nell'ultima versione dell'app 1.2729.x.