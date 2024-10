C'è un nuovo pulsante nell'app Files by Google: diamo il benvenuto a "Ricevi"

Nelle ultime ore Google ha portato una delle sue funzionalità più interessanti all'interno dell'app Files in maniera completa. Parliamo di Quick Share , e ora vediamo di cosa si tratta.

Nel corso degli anni Google ha arricchito notevolmente l'esperienza utente sui dispositivi Android (vi ricordiamo anche quali sono i migliori smartphone Android in circolazione) con le sue app e servizi. E tra queste troviamo il suo file manager smart . L'app Files di Google ora ha un nuovo tasto "ricevi" .

Come funziona il tasto "ricevi" nell'app Files di Google

Da qualche anno ormai conosciamo la funzione Quick Share di Google. Inizialmente venne lanciata con il nome di Condivisione nelle vicinanze, ed è arrivata in veste di completo analogo all'AirDrop che troviamo sui dispositivi di Apple.

Effettivamente Quick Share, questo è il nome con cui l'ha recentemente ribattezzata Google, permette di condividere in maniera rapida e wireless tutti i tipi di file tra dispositivi Android e non solo. Visto che il servizio è disponibile anche per la condivisione di file tra PC Windows e Android.

Nelle ultime ore l'app Files di Google, quella che possiamo intendere come il file manager di Google dotato di alcune chicche smart, si è aggiornato con un nuovo tasto "ricevi". Questo nuovo pulsante corrisponde all'opzione per ricevere file tramite Quick Share da qualunque dispositivo idoneo nelle vicinanze.

Come potete vedere dalle immagini in basso, ovvero dagli screenshot che abbiamo acquisito sul nostro smartphone dopo aver ricevuto la funzionalità, l'app segnalerà la disponibilità di questa nuova funzionalità tramite un banner in sovrimpressione. Il banner descrive il concetto di funzionamento di Quick Share, e del nuovo tasto "ricevi".