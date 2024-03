I filtri per le chat arrivano su WhatsApp: li avete ricevuti?

La novità della quale parliamo la trovate nell'immagine in basso. Si tratta dell'arrivo di nuovi filtri per una migliore organizzazione delle chat, oltre che per una ricerca dei contenuti più ottimizzata.

Si tratta quindi di una novità che faciliterà la vita sopratutto a coloro che sul proprio account WhatsApp hanno tantissime chat, visto che con i nuovi filtri sarà più semplice orientarsi tra le varie categorie di chat da seguire.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente disponibile per la versione Android di WhatsApp, in particolare per tutti coloro che hanno aggiornato alla versione 2.24.6.16 beta. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane la novità arrivi anche per coloro che hanno la stabile.