Google sta testando dei nuovi filtri per la ricerca: ecco come funzionano

Nondimeno, la GrandeG sta introducendo piccoli ritocchi per cercare di migliorare l'esperienza, e l'ultimo, attualmente in fase di test , dovrebbe consentirvi di ottenere più facilmente i risultati che desiderate (sapete come fare una ricerca per immagini ?).

Ne abbiamo parlato pochi giorni fa: la ricerca Google è peggiorata drasticamente negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda l'usabilità per gli utenti.

Sulla ricerca Google appaiono i filtri personalizzati

Chiariamolo subito: il problema principale, ovvero la quantità di contenuti sponsorizzati che un utente si deve sorbire prima di arrivare a un risultato organico , non viene messo in discussione .

Una volta che si sono impostati i termini nel filtro, si può salvarlo dandogli un nome e usarlo su qualsiasi risultato di ricerca futuro: sarà infatti salvato per il vostro account e potrete recuperarlo toccando in alto a destra il pulsante Filtro.

Si possono aggiungere parole chiave o siti web specifici per aiutarti a trovare meglio ciò che state cercando. Volendo si può anche impostare un filtro per cercare tipi di file specifici (al di fuori delle pagine web) tra cui PDF, documenti, fogli di calcolo , presentazioni ed ebook, nonché filtrare per tipo di dominio per cercare fonti da siti web .org , .gov e/o .edu .

Esempi di utilizzo dei filtri

È attualmente in fase di test

In realtà la ricerca Google ha già altri strumenti per personalizzare la ricerca, come la ricerca avanzata, i filtri di ricerca generali e i vari operatori come "sito:[dominio]" e molti altri.

Questa nuova funzione è però più semplice da usare e da ripetere tra le ricerche.

Google non l'ha ancora annunciata ufficialmente, e ripetiamo che non è disponibile per tutti gli utenti (noi personalmente non l'abbiamo ancora vista). Si sospetta che sia attualmente in fase di test per una platea ristretta prima di un possibile rilascio più ampio.