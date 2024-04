Arriva Find My di Google: una differenza in meno tra Android e iPhone

Il servizio Find My di Google, che in italiano dovrebbe arrivare come una nuova versione di Trova il mio dispositivo, è molto simile a quello che Apple propone con Dov'è . Andiamo quindi a rivedere come funziona la novità che sta lanciando Google:

Arrivano delle buone notizie per gli utenti Android , visto che finalmente Google sembra pronta a rilasciare una delle sue più interessanti novità dell'ultimo anno. Parliamo del servizio Find My .

Find My di Google localizzerà anche i dispositivi spenti, ma come?

Una delle peculiarità del servizio sviluppato da Google consisterebbe proprio nella possibilità di localizzare i dispositivi anche da spenti. Come ci riesce? Per capirlo è bene fare un passo indietro, e vedere come tecnicamente funziona Find My di Google.

Il tutto si basa su una enorme rete di dispositivi connessi tramite Bluetooth. Non si tratta di una vera e propria connessione quanto più di un link che saltuariamente nel tempo rimbalza da un dispositivo Android all'altro.

In questo modo i server di Google riescono a tracciare dove e quando uno specifico dispositivo, associato a uno specifico account, si trova.

La posizione di un dispositivo Android rispetto a un altro è ovviamente crittografata. Questo significa che nessuno, nemmeno Google, sarà in grado di leggere la posizione del dispositivo localizzato con la rete Find My a meno di non possedere la chiave per interpretare la posizione. Tale chiave ovviamente è concessa al titolare dell'account associato al dispositivo, e agli eventuali account con il quale l'account principale ha condiviso e autorizzato l'accesso alla rete Find My.

Quindi, la rete Find My di Google si presenta come una enorme ragnatela di dispositivi Android che si trovano vicini geograficamente, e che molto probabilmente non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. La forza della rete Find My consiste nella possibilità di "leggere" correttamente la posizione geografica di ogni nodo della ragnatela esclusivamente a chi ne ha il permesso (ovvero ai proprietari dell'account e a coloro che hanno ricevuto l'accesso autorizzato dallo stesso proprietario).

Ma come fa la rete Find My a localizzare anche i dispositivi spenti? Questo è possibile con determinati dispositivi Android che supportano l'alimentazione minima e sufficiente ai componenti emittenti e riceventi i segnali Bluetooth per la localizzazione tramite Find My. Sono necessari specifici componenti hardware, e anche le API denominate Powered Off Finding che sono integrate con Android 15.

Dal punto di vista pratico, ecco come dovrebbe funzionare l'utilizzo di Find My: