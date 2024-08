Brutta notizia se usate filtri AR di terze parti su Facebook e Instagram: Meta sta per chiudere Spark

In genere quando un servizio chiude il motivo è lo scarso utilizzo da parte degli utenti, ma in questo caso sembra che non sia così: Meta ha annunciato, con grande irritazione dei creatori, la fine del supporto per i filtri AR di terze parti nelle sue app, Facebook, Instagram e Messenger.

Cos'è Meta Spark

Meta Spark è una piattaforma sviluppata da Meta per creare facilmente effetti di realtà aumentata per i volti su Facebook, Instagram e Messenger. Con questi effetti, gli utenti possono modificare l'aspetto delle immagini, reimmaginandosi più anziani, in forma di cartone animato o molto altro.

Seguendo l'esempio di Snapchat, Meta aveva introdotto i suoi strumenti AR nel 2017, ed è stata una parte importante nello sviluppo, soprattutto dal punto di vista del coinvolgimento, della piattaforma.

Meta Spark offre una serie di servizi per gli sviluppatori, come l'ambiente di sviluppo (Spark Studio), l'ambiente di test, l'ambiente di distribuzione per gli output, e la comunità per gli sviluppatori, che ovviamente in questo momento è inferocita.