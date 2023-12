La fine del mercato tutelato dell'energia elettrica è stata rimandata: le motivazioni di ARERA

Nel 2024 terminerà il mercato tutelato dell'energia, ma la data della fine per quanto riguarda l'energia elettrica è stata spostata dal 1° aprile 2024 al 1° luglio 2024: questo è quanto stato stabilito da ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente di ARERA, Stefano Besseghini, che in un comunicato stampa ha fissato la nuova data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG), a cui saranno assegnati gli utenti non vulnerabili che non avranno ancora scelto il mercato libero (qui vi spieghiamo come farlo).