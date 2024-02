Fine del mercato tutelato: a chi passano i contratti della luce

Se ne parla da ormai molto tempo: da luglio dovremo dire addio al mercato tutelato per quanto riguarda le forniture di energia elettrica . Questo dopo averlo fatto per le forniture del gas.

La novità delle ultime ore consiste nel fatto che si sono concluse le aste per aggiudicarsi i contratti di tutti gli utenti che attualmente hanno aderito al mercato tutelato e che da luglio dovranno uscirne. Per coloro che non passeranno al mercato libero, avverrà una transizione automatica al nuovo gestore che si è aggiudicato l'asta per la specifica zona di residenza.

Le aste si sono ovviamente tenute per tutte le zone del territorio italiano, divise in zone principali. Tra i gestori che si sono aggiudicati le fette maggiori troviamo Enel e Hera, che si sono aggiudicate 7 zone tra cui quelle di Roma e Milano, poi troviamo Edison con quattro zone, tre a Illumia, due ad A2a e Iren, una a Eon.

Nella tabella che trovate qui sotto potete avere una panoramica dei gestori che si sono aggiudicati le aste nelle varie zone d'Italia. Troviamo anche alcune indicazioni sul prezzo, anche se attualmente non è possibile fare dei calcoli accurati visto che non è noto quanti saranno i clienti che passeranno automaticamente a tali gestori e quanti invece passeranno prima al mercato libero.