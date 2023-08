L'app Cortana riceve l'aggiornamento definitivo su Windows 11

Come annunciato infatti a giugno, la casa di Redmond ha deciso di passare completamente all'intelligenza artificiale , leggasi Bing Chat , per tutte le funzionalità di assistenza. Il documento di supporto ufficiale infatti recita che da agosto 2023 Microsoft non supporterà più Cortana, e al suo posto gli utenti avranno a disposizione quattro strumenti:

Fine della corsa quindi per uno strumento lanciato nel 2015 per contrastare Siri e che ora non tiene più il passo con le nuove tecnologie IA. Cortana non è l'unico assistente vocale in questa situazione, ma altre aziende hanno deciso per un approccio più morbido. Google ha recentemente riorganizzato il team dell'Assistente Google per integrarlo con le funzioni di Bard (rassicurando però che non lo chiuderà) e Amazon ha intrapreso una strada simile per Alexa.

L'aggiornamento che decreta la fine di Cortana è in via di rilascio, e potrebbe non essere disponibile ancora per tutti gli utenti (noi non lo abbiamo ancora ricevuto sui nostri PC), mentre per quanto riguarda Windows 10 c'è ancora un po' di tempo. Secondo una fonte interna di Microsoft contattata da Windows Latest, l'aggiornamento dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. In ogni caso, anche Windows 10 ha i giorni contati: a ottobre 2025 arriverà la fine del supporto anche per lui.