Addio WhatsApp per Mac (la vecchia versione). Tra meno di due mesi sarete costretti a passare alla nuova app

Questo significa che gli utenti che vorranno usare WhatsApp sul loro computer , dovranno passare, in caso non l'abbiano già fatto, alla nuova app nativa Catayst, che consente un'esperienza migliore e si integra meglio con macOS (oppure potranno usare o persino scaricare l'app Web ).

WhatsApp ha appena annunciato che la sua app desktop per Mac, quella vecchia basata su Electron, è stata deprecata, ovvero non potrà più essere utilizzata.

Quando avverrà il passaggio

Ma cosa significa che l'app WhatsApp per Mac basata su Electron è stata deprecata? In pratica, se state usando la vecchia versione dell'app, apparirà un messaggio che vi informa come l'app non sarà più disponibile tra 53 giorni (da oggi).

Ricordiamo infatti che dal 2022 WhatsApp ha lanciato la nuova app nativa desktop non basata su Electron, prima su Windows (usando UWP, Universal Windows Platform) e a distanza di un anno, su Mac (usando Catalyst).

Questo strumento offre prestazioni migliori e una maggiore integrazione con il sistema operativo.

L'anno scorso, l'azienda ha annunciato che l'app Windows basata su Electron sarebbe stata deprecata e tutti gli utenti sarebbero dovuti passare alla versione nativa.

Ora, dopo un anno, lo stesso processo sta avvenendo su Mac. La nuova app per Mac è stata creata utilizzando Catalyst, che consente di creare un'app per Mac da una versione per iPhone o iPad (in questo caso iPhone, visto che WhatsApp per iPad non c'è).

La nuova app offre una maggiore velocità, una migliore integrazione del sistema e un'interfaccia più reattiva, fornendo agli utenti un'esperienza migliorata. Tuttavia, Apple aveva scelto di mantenere l'app basata su Electron per gli utenti Mac in quanto la nuova app mancava di alcune funzionalità che erano ancora disponibili nella versione Electron (come la scheda della community e i canali, potrebbero non essere inizialmente disponibili).

Dopo ulteriori sviluppi e miglioramenti, l'app Catalyst per Mac ha recuperato terreno e di conseguenza WhatsApp ha annunciato l'addio della versione Electron.