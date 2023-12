Finisce la favola di Hyperloop: il futuro è ancora lontano?

Infatti, come riportato da Bloomberg , la società sta licenziando il personale , chiudendo gli ultimi uffici e vendendo le attività ancora rimaste in suo possesso, come la pista di prova e i macchinari: è stato comunicato ai dipendenti che si stanno occupando delle ultime pratiche che il loro incarico terminerà il 31 dicembre 2023 .

Nessuno all'interno della società ha voluto commentare ufficialmente questa decisione e tanto meno la DP World, la società con sede a Dubai che detiene la proprietà intellettuale del progetto.

Hyperloop ha sempre attirato l'attenzione di molti, perché proponeva un'idea innovativa e si proponeva come una rivoluzione nel mondo dei trasporti: difatti, ha visto alternarsi numerosi investitori, che hanno creduto nella visione della società contribuendo con centinaia di milioni di dollari.

Da una parte c'erano i sostenitori, che credevano che questa tecnologia sarebbe stata disponibile a partire dal 2020, ma dall'altra c'erano anche tanti critici, che erano convinti che fosse un'utopia, date le diverse difficoltà tecniche e logistiche.

Al momento non sappiamo se in un futuro prossimo sarà possibile vedere il progetto Hyperloop all'opera o se passeranno decenni o se non lo vedremo mai, ma per ora rimarrà un sogno irrealizzato.