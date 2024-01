Finiscono le feste ma Fastweb fa ancora dei regali: fino a 300 GB e 2 mesi gratuiti

Innanzitutto, entrambe le offerte vi regalano i primi 2 mesi gratuiti e quindi si andrà a pagare dal terzo mese , però al tempo stesso tra le due ci sono alcune differenze: la Fastweb Mobile Full offre minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G al prezzo di 9,95€ al mese , mentre la Fastweb Mobile Maxi offre minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G al prezzo di 11,95€ al mese .

Tuttavia, le differenze non finiscono qui, perché le due offerte hanno costi di attivazione differenti: si dovrà pagare 19,95€ per attivare la Fastweb Mobile Full, che andranno a coprire il primo mese dell'offerta e il costo della nuova SIM, pari a 10€, mentre si dovrà pagare 21,95€ per attivare la Fastweb Mobile Maxi per finanziare i costi ripartiti come nell'altra offerta (il costo del primo mese va inteso come quello che si pagherà il terzo mese, dato che i primi due sono gratis, ndr).

Le due offerte, inoltre, permettono di accedere a ulteriori vantaggi, come i corsi della Fastweb Digital Academy, e al programma FastwebUP Plus Mobile, che ogni mese consente di scegliere un regalo messo a disposizione dai vari partner dell'azienda (come Helbiz, Gamestop, Gazzetta dello Sport e Deliveroo), che sarà possibile confermare o cambiare ogni mese. Solo la Fastweb Mobile Maxi concede anche l'assicurazione Assistenza Pet di Quixa per cani e gatti.

Chiunque volesse attivare una delle offerte può prima di tutto verificare la copertura del 5G di Fastweb direttamente sul sito ufficiale, dove può trovare anche l'elenco dei dispositivi compatibili con il 5G. L'offerta rimarrà valida fino al 28 febbraio 2024, salvo proroghe.