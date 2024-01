Da oggi guarderete Fire TV in maniera diversa: arrivano i primi OLED da Panasonic

In genere guardiamo i televisori dotati di Fire TV con una certa sufficienza, d'altronde non sono disponibili prodotti di fascia alta con schermi costosi o di marchi blasonati, ma da oggi cambia tutto (se siete alla ricerca di un televisore, date prima uno sguardo ai nostri consigli su come trovare la TV giusta per le vostre esigenze). Un po' come è successo con l'adozione di Android TV da parte di Sony, Panasonic e Amazon hanno infatti annunciato che dal 2024 gli apparecchi del marchio saranno dotati del sistema operativo della casa di Seattle, e si comincia con due modelli top dotati di pannello OLED e di un nuovo chip AI Mk II, Z95A (da 55 e 65 pollici) e Z93A (da 77 pollici). E se più avanti, come promesso dall'azienda, arriveranno anche altri modelli, l'annuncio segna un momento a dir poco storico. Andiamo a scoprirli.

Panasonic Z95A e Z93A: caratteristiche tecniche

Oltre al sistema operativo Fire TV, i nuovi TV di Panasonic sono dotati di un chip AI, che a guardare le soluzioni di LG e Samsung sembra il componente su cui i produttori si sono concentrati maggiormente quest'anno. La soluzione di Panasonic, chiamata HCX Pro AI Processor MK II, non solo promette di portare un importante aumento della qualità dell'immagine quando si guardano i migliori servizi di streaming - grazie al nuovo 4K Remaster Engine con riduzione del rumore migliorata - ma consentirà anche il supporto Dolby Vision a una frequenza di aggiornamento di 144Hz (i primi TV OLED al mondo a supportarla). Z95A sarà disponibile in due dimensioni, 55 e 65 pollici, e utilizzerà quello che Panasonic chiama un pannello Master OLED Ultimate, che - come l'ammiraglia Panasonic MZ2000 dello scorso anno - utilizza la tecnologia micro lens array (MLA) per una maggiore luminosità. Z93A sarà invece disponibile solo in una dimensione da 77 pollici e utilizzerà un pannello Master OLED Pro Cinema, che è essenzialmente lo stesso del Panasonic MZ1500 anche se supportato da una tecnologia più avanzata ma comunque meno luminoso delle versioni da 55 pollici e 65 pollici. Entrambi i TV supportano inoltre il Dolby Vision IQ Precision Detail, un sistema di miglioramento delle immagini concepito per riprodurre anche i minimi dettagli regolando i livelli di luce in ogni punto dello schermo ma senza aumentare la luminosità al punto da far apparire l'immagine "slavata". Dal punto di vista dell'audio i TV sono dotati del sistema 360° Soundscape Pro calibrato da Technics, che garantisce un suono surround 3D coinvolgente grazie agli altoparlanti multidirezionali e al supporto Dolby Atmos.

Panasonic si è particolarmente concentrata sull'esperienza di gioco, e grazie al nuovo processore HCX Pro AI Mk II ha migliorato la sua Game Mode Extreme, che porta HDMI 2.1, AMD Freesync Premium, NVIDIA G-Sync e VRR fino a 144Hz per offrire risoluzioni più elevate, frame rate più veloci e larghezza di banda più veloce. Altri miglioramenti riguardano il Dolby Vision Gaming, ora compatibile anche con frame rate fino a 144Hz, la modalità True Game, una preimpostazione dell'immagine appositamente studiata per migliorare l'accuratezza dei colori, le modalità sonore ad hoc per i giochi di ruolo (RPG), con la possibilità di creare un paesaggio sonoro 3D, e gli sparatutto in prima persona (FPS), che accentua gli input sonori cruciali come i passi, e la regolazione dell'immagine HDR con Tone Mapping OFF, che consente di regolare perfettamente i giochi HDR direttamente dalla sorgente anziché dal televisore. Ma il cuore di questi prodotti è il nuovo sistema operativo Fire TV, che porta un approccio orientato ai contenuti, una user experience semplificata e trasforma i TV in veri e propri hub per la casa intelligente. Con funzionalità come la compatibilità Alexa, Apple Home e AirPlay, i proprietari saranno in grado di controllare le telecamere di sicurezza o trasmettere foto sugli schermi. E il controllo vocale con Alexa consente di lanciare app, riprodurre musica e controllare i vari dispositivi della casa. I TV sono anche dotati di una modalità ambientale (Fire TV Ambient Experience, immagine di copertina) che mostra widget Alexa personalizzabili, come calendari, meteo e promemoria. Infine, Panasonic ha implementato il Penta Tuner per la ricezione avanzata delle trasmissionie che supporta la ricezione via Internet (IPTV) e rete domestica (TV>IP). Questo significa che i televisori possono essere posizionati a prescindere dall'ubicazione della presa dell'antenna.

Prezzo e disponibilità