Rimane sempre elevato il supporto ai principali formati, come Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+ e audio Dolby Atmos. Inoltre Fire TV Stick 4K Max di 2a generazione è anche il primo a essere dotato del telecomando vocale Alexa Enhanced Edition , che offre pulsanti dedicati ai canali e un pulsante " Recenti ", per accedere con un solo tocco all'app o al canale utilizzato più di recente.

Fire TV Stick 4K 2023 (2a generazione) guadagna anch'essa il 30% di potenza in più rispetto alla generazione precedente (processore quad-core a 1,7 GHz), il supporto al Wi-Fi 6 , e non rincara di un centesimo .

Amazon rinnova le sue Fire TV Stick 4K e 4K Max, che si candidano ancora una volta al ruolo di best buy nel mondo dei TV box / dongle . È stata però una giornata ricca di novità, e per questo vi invitiamo a leggere anche degli altri prodotti / servizi annunciati quest'oggi:

La nostra missione è rivoluzionare le aspettative legate all'esperienza su smart TV. È per questo che la modalità ambiente di Fire TV ha conquistato così tanti clienti: rende i loro televisori più intelligenti e utili e aggiunge creatività e bellezza alle loro case. Oggi siamo entusiasti di portare la modalità ambiente ai clienti in Italia con il nuovo dispositivo Fire TV Stick 4K Max, il primo lettore multimediale del settore a includere il supporto Wi-Fi 6E. Siamo anche felici di offrire la migliore esperienza 4K di Fire TV a meno di 70 euro con Fire TV Stick 4K.

Per chi non conoscesse la modalità ambiente di Fire TV, si tratta di una funzione che trasforma il televisore in una galleria d'arte, senza bisogno di alcun abbonamento mensile, proiettando sullo schermo una delle oltre 2.000 opere d'arte gratuite provenienti dai più famosi musei di Francia, Spagna, Italia, Giappone e Australia. Inoltre sono a disposizione altre opzioni artistiche, tra le quali motion graphics, paesaggi e foto personali.

Volendo potete anche aggiungere informazioni personali, come eventi in calendario, promemoria, post-it virtuali, e controllare altri dispositivi smart, oltre a riprodurre musica da Amazon Music e Spotify.

È insomma un modo ingegnoso e personalizzabile per utilizzare il televisore non solo per film e serie TV, ma per un intrattenimento più generale.

E se poi voleste semplicemente spegnere la TV, sappiate che entrambe le nuove Fire Stick includono la modalità risparmio energetico, per minimizzare i consumi quando non in uso.

Uscita e Prezzo

Fire TV Stick 4K di 2a generazione costa quanto la precedente: 69,99€. Fire TV Stick 4K Max di 2a generazione aumenta invece un po' di prezzo, con un lancio a 79,99€, 5€ in più di prima. Entrambi sono in pre-ordine da oggi su Amazon Italia, raggiungibile tramite il box sottostante. E considerando che a breve ci sarà un nuovo Prime Day (e il mese dopo il Black Friday), ci aspettiamo di trovarle in offerta a breve.