Il nuovo Firefox accontenta tutti: novità per Windows, macOS e Linux, e rende più semplice modificare i PDF!

Firefox non avrà la popolarità di Chrome, Safari o Edge, ma essendo open source ha una solidissima base di appassionati e i continui aggiornamenti lo rendono tra i browser più sicuri e piacevoli da utilizzare.

La versione 121, introdotta pochi giorni fa, continua con questo spirito, con una serie di funzionalità che faranno felici gli utenti di tutti i sistemi operativi: Windows, perché vi invita a scaricare l'estensione video AV1 (ecco cosa significa e perché è importante), macOS perché porta i nuovi controlli vocali e Linux per l'utilizzo di Wayland come protocollo. Senza scordarsi le altre novità, come quella legata alla modifica dei PDF.

Per quanto riguarda Windows, ora dopo aver aggiornato alla versione 121 del browser gli utenti verranno invitati a scaricare l'estensione video AV1 (di Microsoft) in modo da poter utilizzare la decodifica hardware per i codec video AV1 e sfruttare i contenuti in streaming che lo utilizzano.

Su Mac, invece, è arrivato il supporto a Controllo vocale di macOS, che consente di usare la voce per dare comandi al computer, spostarsi sulla scrivania o tra le diverse app, oltre che per interagire con i contenuti sullo schermo. Questa novità consente ora di utilizzare anche il browser con la funzione di accessibilità dei computer della mela.

Ma la novità più ghiotta è riservata a Linux, con il passaggio da xWayland a Wayland come compositore predefinito. Questo consente di supportare i gesti del touchpad e del touchscreen, lo swipe-to-nav, le impostazioni DPI per monitor, oltre a offrire migliori prestazioni grafiche e altro ancora.

Nelle note di rilascio Mozilla nota che a causa delle limitazioni del protocollo Wayland le finestre Picture-in-Picture richiedono un'interazione aggiuntiva da parte dell'utente, ovvero cliccare con il pulsante destro del mouse sulla finestra o una modifica dell'ambiente desktop.

Ma non è finita qui, perché per tutte le piattaforme sono state aggiunte una serie di migliorie.

Se utilizzate il nuovo Firefox per modificare i PDF (sì, consente di farlo e funziona anche molto bene), ora quando aggiungete un'immagine avrete a disposizione un comodo pulsante per eliminarla velocemente in caso vogliate cancellarla.