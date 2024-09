Firefox si aggiorna su Android: arriva il generatore delle password integrato

Pur non godendo della medesima diffusione delle principali alternative come Chrome, Safari, Opera o Edge, Firefox continua ad essere uno tra i migliori browser in circolazione, mantenendo inoltre una solida base di appassionati anche per via della sua natura open source.

Arriva il generatore di password integrato

La novità più importante dell'ultimo aggiornamento è sicuramente l'aggiunta di un generatore integrato per le password, che permette agli utenti una maggiore semplicità nella creazione di chiavi di accesso più complesse.

La nuova funzionalità porta il browser di Mozilla ad allinearsi così con il password manager offerto su Chrome, chiedendo automaticamente agli utenti di generare una password ogni volta che si registrano con un nuovo account online (date uno sguardo anche alla nostra guida su come creare una buona password). La novità in questione, prima di arrivare sull'applicazione per Android, era già disponibile da molto tempo su Firefox per il Web e potrebbe rappresentare un'alternativa all'utilizzo delle estensioni di terze parti, come Bitwarden.

Come riportato sulla pagina delle note di rilascio, gli utenti Firefox su Android guadagnano anche un miglioramento nelle prestazioni di caricamento delle pagine web, consentendo il download simultaneo di più risorse. In ultimo, oltre alle correzioni di sicurezza per ben dieci vulnerabilità (metà delle quali classificate come ad alto impatto), Firefox 130 aggiunge il supporto alla traduzione per nuove lingue, tutte elaborate localmente.

Nello specifico, le nuove aggiunte sono: