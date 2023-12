Firefox per Android introduce tantissime estensioni per creare il browser su misura

Perciò, per cercare di attirare una nuova fetta di utenza , Mozilla ha annunciato una novità per Firefox su Android : sono state introdotte oltre 450 nuove estensioni per il browser, che lo portano ai vertici della personalizzazione. In questo modo gli utenti possono ricreare al 100% l'ambiente desktop sul proprio smartphone .

Questo è stato reso possibile grazie al nuovo ecosistema, dove gli sviluppatori possono creare più facilmente e pubblicare le estensioni, che gli utenti possono installare all'interno di Firefox a seconda dei propri gusti ed esigenze.

Se finora erano disponibili solo poche estensioni consigliate da Firefox, adesso all'interno delle impostazioni è possibile aprire la sezione dei componenti aggiuntivi, scorrere fino in fondo alla pagina, dove si trova il pulsante "trova altri componenti aggiuntivi" e cliccandolo si apre un nuovo tab con tutte le estensioni.

Per aiutarvi nella ricerca, è stato inserito un filtro per trovare le estensioni che fanno al caso vostro: dai password manager agli strumenti per le traduzioni, passando per gli strumenti per la gestione dei cookie fino all'estensione per ascoltare oltre 50.000 stazioni radio provenienti da tutto il mondo.

Per accedere alla novità, bisogna semplicemente scaricare l'ultima versione disponibile di Firefox sul Play Store o, se già lo avete sul vostro smartphone, aggiornare l'app.