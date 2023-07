Firefox saluta le vecchie versioni di macOS, oltre a Windows 7 e 8

I browser sono la nostra porta d'accesso a Internet e in quanto tali devono essere sempre aggiornati per consentirci di navigare in sicurezza. Ma la sicurezza di un sistema è data dalla sicurezza del suo anello più debole, e se il sistema operativo non è più aggiornato, ecco che potrebbe vanificare gli sforzi degli sviluppatori.

Per questo motivo, spesso app come i browser a un certo punto dello sviluppo annunciano la fine del supporto a versioni obsolete dei sistemi operativi, ed è quanto capitato ieri a Firefox (come usarlo con Chromecast?), che ha annunciato la fine del supporto per versioni non recentissime di macOS e Windows.

Secondo un comunicato di Mozilla, infatti, la versione 115 di Firefox (rilasciata nella giornata di ieri), sarà l'ultima a supportare macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 e macOS Mojave 10.14. A partire da Firefox 116, il browser web richiederà un Mac con macOS Catalina 10.15 o versioni successive.

Ma gli utenti Mac non sono gli unici a essere impattati dalla decisione dell'azienda, e Firefox 115 sarà anche l'ultima versione del popolare browser a supportare Windows 7 e Windows 8. A partire dall'aggiornamento successivo, l'app richiederà un PC con Windows 10 o versioni successive.

Secondo Mozilla, gli utenti che hanno Firefox installato sui sistemi sopra elencati passeranno alla versione ESR 115 del browser, che continuerà a ricevere "importanti aggiornamenti di sicurezza" fino a settembre 2024. Successivamente, non riceveranno più aggiornamenti.

Ovviamente, il passaggio a Firefox ESR (Extended Support Release ovvero release a supporto esteso) significa che gli utenti non riceveranno nuove funzionalità e, potenzialmente, potrebbero anche perdere la compatibilità con alcuni siti web in caso venissero adottate nuove tecnologie (poco probabile, ma lo diciamo giusto per completezza). In generale il passaggio alla versione ESR è semplicemente per non interrompere il supporto in maniera brusca, ma dare il tempo agli utenti di aggiornare il dispositivo, installare Linux in caso non sia aggiornabile o cambiarlo.

In caso vi chiediate i motivi di questa scelta, riferendosi a Apple Firefox afferma che la casa della mela supporta le tre versioni più recenti di macOS, e che "l'ultimo aggiornamento di sicurezza per macOS 10.14 risale a luglio 2021". Mozilla conclude che "I sistemi operativi non supportati non ricevono aggiornamenti di sicurezza e presentano vulnerabilità note. Senza il supporto ufficiale di Apple, mantenere Firefox per sistemi operativi obsoleti diventa dispendioso per Mozilla e può comportare rischi per la sicurezza degli utenti".