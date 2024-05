Fitbit Ace LTE ufficiale: lo smartwatch per bambini che ha anche i giochi, ma a una condizione

Fitbit è un punto di riferimento nel settore dei dispositivi indossabili, con i suoi smartwatch e smartband sempre in primo piano negli ultimi anni, anche dopo l'acquisizione dell'azienda da parte di Google. E questo vale anche per il contesto che riguarda i dispositivi per bambini. Proprio in questi termini, Fitbit ha appena annunciato un nuovo smartwatch per bambini. Parliamo di Fitbit Ace LTE, un dispositivo della serie Ace storicamente dedicata agli utenti più piccoli. Si tratta di uno smartwatch unico nel suo genere per certi versi. Andiamo a vedere le sue caratteristiche principali.

Fitbit Ace LTE: Caratteristiche Una delle peculiarità di questo nuovo Fitbit Ace LTE consiste nell'integrazione di giochi per bambini. Il software personalizzato infatti include diversi giochi pensati per bambini, e ottimizzati per lo schermo piccolo del dispositivo. Tali giochi però saranno accessibili a una condizione: più l'utente si muoverà e più sarà possibile giocare. Ogni gioco è realizzato appositamente per il dispositivo, utilizzando aspetti tattili, suoni, accelerometro e altro ancora. Questo permette di usare i sensori dello smartwatch per capire quanto il piccolo utente sta facendo attività fisica, stimolandola con la possibilità di giocare. Grande attenzione è stata posta all'aspetto della sicurezza e della privacy. Solo ai genitori verrà mostrata la posizione o i dati sull'attività del bambino nella loro app, i dati sulla posizione verranno eliminati dopo 24 ore e i dati sull'attività verranno eliminati dopo un massimo di 35 giorni. Non ci sono annunci o app di terze parti e solo i contatti aggiunti da un genitore potranno chiamare o inviare messaggi al dispositivo. Nel nuovo smartwatch di Fitbit un ruolo importante lo giocheranno i cosiddetti eejie. Gli eejie sono creature personalizzabili che si nutrono dell'attività quotidiana: più i bambini raggiungono i loro obiettivi di movimento, più sano e felice diventerà il loro eejie. Completando le attività quotidiane e avanzando attraverso ogni gioco, i bambini potranno guadagnarsi maggiori possibilità di personalizzare l'aspetto del loro eejie. Insomma, una sorta di Tamagotchi interattivo dei tempi attuali.

Ci saranno anche funzionalità dedicate ai genitori: con Fitbit Ace Pass e la nuova app Fitbit Ace, disponibile sia per Android che per iOS, i genitori potranno vedere la posizione in tempo reale dei propri figli, chiamare, inviare e ricevere messaggi di testo e vocali, aggiungere contatti di cui si fidano e gestire impostazioni come Orario scolastico per eliminare le distrazioni durante la lezione. In arrivo c'è anche la funzione Tap to Pay per gestire al meglio la paghetta. Dal punto di vista tecnico, Fitbit Ace LTE è resistente all'acqua fino a 50 metri e ha una batteria che promette un'autonomia di più di 16 ore. Il display ad alta risoluzione è resistente ai graffi e alla polvere con la protezione Corning Gorilla Glass 3.

Uscita e Prezzo

Google ha annunciato che il nuovo Fitbit Ace LTE è preordinabile nel mercato USA, su Google Store e su Amazon, al prezzo di 229,95 dollari. Al momento non abbiamo notizie di un lancio per il mercato italiano. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più su questo aspetto.