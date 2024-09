Quanto vi sentite bene oggi? Ora ve lo dice Fitbit con i suoi indossabili

Quello che abbiamo menzionato come readiness score è una novità arrivata da qualche tempo per gli utenti Fitbit, ma finora è rimasta un'esclusiva di coloro che erano abbonati a Fitbit Premium.

Se avete un dispositivo indossabile di Fitbit , che sia uno smartwatch (ecco i migliori smartwatch del momento ) o una smartband, sarete contenti di apprendere le novità del nuovo aggiornamento rilasciato dall'azienda. Il readiness score arriva per tutti gli utenti Fitbit, anche per coloro che non hanno abbonamenti.

A cosa serve il readiness score di Fitbit

Quello che ufficialmente è stato presentato come Daily Readiness Score da Fitbit è un punteggio che fornisce importanti indicazioni agli utenti in merito al loro stato fisico.

Si tratta di un punteggio che viene espresso in centesimi e indica agli utenti quanto il loro corpo ha recuperato in maniera appropriata dalla giornata precedente, magari da un allenamento particolarmente impegnativo. E indica anche se l'utente è pronto per un nuovo allenamento nella nuova giornata oppure se ha bisogno di maggior tempo di recupero.

Questo Daily Readiness Score quindi è particolarmente informativo per coloro che usano il proprio dispositivo Fitbit per tenere traccia degli allenamenti. In questo modo potrà essere massimizzata la resa degli allenamenti, tenendo comunque in considerazione il tempo di recupero necessario. La novità delle ultime ore è che questo punteggio sarà accessibile a chiunque, anche agli utenti Fitbit che non sono abbonati al profilo Premium.

Lo screenshot che trovate in basso vi mostra l'interfaccia dedicata alla visualizzazione di questo score all'interno dell'app Fitbit. L'azienda ha anche riferito che il calcolo di questo punteggio è stato aggiornato, in modo da tenere conto della variabilità della frequenza cardiaca e della frequenza cardiaca misurata a riposo. In questo modo dovrebbe essere più accurato.

Oltre a questo, sono stati anche aggiornati i livelli del punteggio in base al valore calcolato: fino a 29 la prontezza fisica è bassa, tra 30 e 64 è valutata come moderata, e oltre 64 è valutata come alta.

La visualizzazione del Daily Readiness Score può avvenire nell'app Fitbit per dispositivi mobili e, per alcuni modelli, anche sugli indossabili stessi. Vediamo quali sono i modelli per cui il Readiness Score può essere visualizzato direttamente dal dispositivo indossabile:

Luxe

Charge 5

Charge 6

Inspire 3

Sense

Sense 2

Versa 2

Versa 3

Versa 4

Per Fitbit Inspire 2, Pixel Watch, Watch 2 e Watch 3, il Daily Readiness Score sarà accessibile esclusivamente dall'app Fitbit.