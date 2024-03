Fitbit cambia nome e mostra un'interfaccia inedita per la sua app

Google Fitbit dunque è a tutti gli effetti uno dei diversi marchi con i quali Google commercializza hardware, come Pixel e Nest . D'altronde, è ormai qualche tempo che alcuni dei prodotti Fitbit sono disponibili anche attraverso lo store ufficiale Google.

Ma le novità non sono finite: insieme al nuovo nome trapela anche un aggiornamento dell'interfaccia che potrebbe arrivare per l'app Fitbit.

Si tratta della sezione dedicata al monitoraggio del sonno.

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, la nuova pagina dedicata al monitoraggio del sonno mostra alcune modifiche nelle statistiche temporali del sonno, con le schede che dovrebbero corrispondere a Giorno, Settimana, Mese e Anno. Attualmente non si ha la scheda Giorno.

Arriva anche un aggiornamento per la pagina che mostra l'andamento del sonno durante la notte precedente, con maggiori informazioni sulla qualità del sonno lungo la notte. Infine, dovrebbe essere aggiornata anche la pagina con l'animale che viene associato all'utente in termini di profilo del sonno.

Rimane da capire quando arriverà per tutti questa nuova interfaccia per il monitoraggio del sonno. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.