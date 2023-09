Fitbit Charge 6 riceverà un pulsante fisico, ma la vera novità è ben altro

Fitbit Charge 5 ha rappresentato un deciso cambio di passo per Fitbit: un prodotto maturo e ambizioso con pochi punti deboli. Tra questi, uno in particolare: il passaggio a un'interfaccia completamente touch che ha rivelato come l'abbandono del pulsante capacitivo su uno schermo così piccolo possa essere faticoso da gestire, alla lunga (ecco i migliori fitness tracker sul mercato).

Con il nuovo Charge 6, sembra che Fitbit voglia seguire la stessa strada intrapresa con gli smartwatch Sense 2 e Versa 4. Quindi, secondo fonti interne consultate da 9to5Google, manterrà lo stesso design aggiungendo un pulsante fisico per tornare alla Home da qualunque punto dell'interfaccia, oltre che per riattivare lo schermo.

Ma questa potrebbe essere la novità meno importante. Quella più interessante potrebbe essere il supporto alle app e ai servizi di Google, come YouTube Music e Google Maps.

Secondo questa anticipazione, l'integrazione con i due strumenti si concretizzerà sotto forma di scorciatoie in un'interfaccia altrimenti immutata.

YouTube Music consentirà di controllare la riproduzione sul telefono direttamente dall'orologio, mentre tramite Google Maps si potrà avviare la navigazione verso gli indirizzi salvati.

Dicevamo dell'interfaccia. Da questo punto di vista, non ci sono grandi cambiamenti: le app saranno sempre ai lati del quadrante, mentre per passare alle impostazioni rapide si dovrà comunque scorrere verso il basso. Lo scorrimento verso l'alto rivelerà come adesso le statistiche della vista Oggi, con la frequenza cardiaca, le metriche sul sonno, la data e la percentuale della batteria.

Al momento non è chiaro quando Fitbit Charge 6 verrà annunciato, ma visto che sono passati già due anni dal lancio di Charge 5 e che questa estate un dispositivo Fitbit è passato per l'FCC (l'ente americano delle comunicazioni), possiamo aspettarci una presentazione tra ottobre e dicembre.