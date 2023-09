Fitbit Charge 6 ufficiale: Google e tasto fisico, ma la sorpresa è il prezzo

Dopo settimane di rumor, Fitbit presenta finalmente la nuova generazione di uno dei fitness tracker più popolari in commercio. Non stravolge il precedente modello ma lo affina, aggiungendo un tasto fisico e soprattutto integrando i servizi Google come Google Maps, YouTube Music e Google Wallet. Il tutto a un prezzo di partenza nettamente inferiore rispetto a quello di due anni fa. Sarà sufficiente per spingere gli utenti a cambiare? Andiamo a scoprirlo!

Caratteristiche tecniche

Schermo: 3,87 cm lunghezza x 1,86 cm larghezza x 1,17 cm altezza

3,87 cm lunghezza x 1,86 cm larghezza x 1,17 cm altezza Sensori: Cardiofrequenzimetro ottico, sensori per ECG e EDA scan, sensori rossi e infrarossi per SpO2, sensore di luce ambientale, Accelerometro a 3 assi

Cardiofrequenzimetro ottico, sensori per ECG e EDA scan, sensori rossi e infrarossi per SpO2, sensore di luce ambientale, Accelerometro a 3 assi Connettività: Bluetooth 5, NFC, GPS/GLONASS

Bluetooth 5, NFC, GPS/GLONASS Autonomia: 7 giorni con tempo di ricarica di 2 ore

7 giorni con tempo di ricarica di 2 ore Resistente all'acqua fino a 50 metri (5 ATM)

all'acqua fino a 50 metri (5 ATM) Temperatura operativa: da -10°C a 45°C

operativa: da -10°C a 45°C Materiali: Cassa in alluminio, vetro e resina; cinturino in silicone con fibbia in alluminio

Cassa in alluminio, vetro e resina; cinturino in silicone con fibbia in alluminio Google Maps, YouTube Music, Wallet, sincronizzazione del battito cardiaco con gli accessori

sincronizzazione del battito cardiaco con gli accessori Tasto fisico di navigazione per andare alla Home o vedere le statistiche

Come vedete dalla scheda tecnica, le novità sono poche ma ben pensate. Le gesture della passata generazione, che ci avevano un po' fatto storcere il naso, sono ora abbinate a un comodo tasto fisico, come accaduto con gli smartwatch Versa 4 e Sense 2. Niente più sequenze di scorrimento all'indietro o movimenti sul piccolo schermo, la nuova Fitbit a forza Google (sì, ai tempi di Charge 5 Google aveva appena completato l'acquisizione) ha deciso di non reinventare la ruota e optare per la semplicità. Dal punto di vista del design, quindi, abbiamo la stessa cassa in alluminio, la resistenza all'acqua a 5 ATM e lo schermo AMOLED da 1" di lunghezza - in questo purtroppo non ci sono cambiamenti. Il cinturino è sempre in silicone, mentre le colorazioni sono Nero ossidiana / Alluminio nero, Corallo / Alluminio oro champagne e Grigio creata / Alluminio argento. Sotto il cofano, iniziano a vedersi le novità. Nonostante le funzioni legate alla salute sembrino le stesse, ora Charge 6 ha migliorato la misurazione del battito grazie a un nuovo algoritmo che consente un'accuratezza fino al 60% superiore durante l'attività fisica intensa come negli allenamenti HIIT, spinning e canottaggio.

L'app ECG (ora disponibile da subito) consente di valutare la presenza di fibrillazione atriale, mentre le notifiche per frequenza cardiaca alta o bassa vi permetteranno di essere sempre sotto controllo. Inoltre il sensore EDA rileva cambiamenti del livello di sudore nella pelle, indicativo di stress, che verranno valutati dall'app per fornirvi un punteggio giornaliero di stress. Questo, accoppiato con il monitoraggio avanzato del sonno, vi consentirà di ottenere indicazioni precise sul vostro stato di salute, anche mentale, e come migliorarlo. Inoltre potete sincronizzare le letture della frequenza cardiaca di Charge 6 su attrezzature da palestra, tra cui quelle di NordicTrack, Peloton, Concept2 e Tonal ,che supportano il profilo della frequenza cardiaca Bluetooth, e una più ampia compatibilità è in fase di sviluppo. Infine, se volete ottenere ancora di più dal vostro fitness tracker, con il piano Premium (all'acquisto vi verranno offerti 6 mesi gratuiti) potrete ottenere un punteggio giornaliero legato al vostro stato di salute, con suggerimenti, esercizi, anche di mindfulness, e dati da esplorare per migliorarsi ogni giorno.

Una novità è inoltre la funzione di accessibilità Zoom + Magnification, che consente di toccare due volte lo schermo per ingrandire il testo, mentre della nuova app Fitbit avevamo già parlato. Ma passiamo ai servizi Google. L'NFC consente i pagamenti con Google Wallet e potrete controllare Youtube Music dal polso, mentre l'integrazione con Google Maps vi permette di ricevere indicazioni in tempo reale, oltre a controllare distanza e posizione. E non è finita. Google ha introdotto i cosiddetti Feature Drop anche a Fitbit, quindi aspettatevi altre novità nel corso del tempo (con il rischio anche di bug, come accaduto di recente ai proprietari di Charge 5).

Prezzo e disponibilità