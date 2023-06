Fitbit Sense 2 e Versa 4 si aggiornano: arriva il GPS dinamico

Tale modalità ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica degli smartwatch, in quanto prevede la possibilità di usare tanto il GPS integrato nello smartwatch quanto i sensori per la geolocalizzazione integrati nello smartphone connesso in base alle esigenze e al contesto di utilizzo.

Dunque quando lo smartwatch viene avviato in modalità di allenamento verrà utilizzato il GPS integrato se lo smartphone non è connesso, perché magari è stato lasciato a casa, oppure quelli dello smartphone se invece risulta connesso. Usare i sensori per la geolocalizzazione dello smartphone permetterebbe di risparmiare batteria sullo smartwatch.

Dunque con il nuovo aggiornamento Fitbit Sense 2 e Versa 4 avranno tre modalità per la geolocalizzazione: quella dinamica, quella che fa affidamento al GPS integrato e la terza che fa affidamento ai sensori dello smartphone.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica con la versione 194.61 del firmware.