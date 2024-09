Il nuovo Flappy Bird ci ricorda quanto facilmente possiamo lasciarci ingannare (almeno su internet)

Ovviamente c'è dell'altro.

Come scoperto da Varun Biniwale, in alcune pagine del sito del nuovo Flappy Bird, che al momento non sono ancora pubbliche, ci sono chiari riferimenti al mondo crypto.

C'è da dire che molte di queste pagine risalgono al dicembre 2023, quindi potrebbero anche essere parte di un progetto abbandonato, ma almeno fino ad allora i legami con alcune criptovalute erano evidenti.

"The legendary Flappy Bird™ is back and will fly higher than ever on Solana as it soars into Web 3.0" [...] "Flappy Bird will now be the world's first open-source, community owned Web 2 and Web 3 game."