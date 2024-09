Nell'ormai lontano 2014, in un periodo in cui i giochi mobile (vi ricordiamo dove trovare i migliori giochi Android gratis) hanno visto un periodo molto roseo, un titolo molto semplice si guadagnava un discreto successo a livello mondiale. Parliamo di Flappy Bird, lo stesso che sta per tornare in grande stile su Android e iOS. Si parla di grande ritorno perché 10 anni fa il gioco fu ritirato dagli store di Google e Apple. Tra poche settimane tutti gli appassionati potranno tornare a giocarci, con diverse novità.

Il grande ritorno di Flappy Bird: novità e quando arriva

Nelle ultime ore abbiamo assistito all'annuncio del grande ritorno di Flappy Bird. Questo perché i diritti del gioco, dopo il ritiro da parte dello sviluppatore che inizialmente l'ha creato, sono stati acquisiti dalla Flappy Bird Foundation. Si tratta di un'organizzazione di appassionati che si è occupata proprio di rilevare il gioco, tornare a curarlo e introdurre qualche novità per un nuovo lancio. Andiamo subito a vedere su quali piattaforme arriverà e quando: Arriverà su piattaforma browser probabilmente a partire dall' autunno 2024 .

probabilmente a partire dall' . Tornerà ufficialmente su Android e iOS nel 2025 .

e nel . Il debutto su ulteriori altre piattaforme, per ora non note, verrà annunciato in seguito

Per l'occasione, la Flappy Bird Foundation ha pubblicato un nuovo trailer. Nella prima parte vediamo riassunto il primo corso del popolare gioco, con il debutto e il successo riscossi nel 2014. Poi la chiusura, e la successiva rinascita grazie alla community di appassionati. La seconda parte del trailer ci mostra alcune delle novità principali che arriveranno con la nuova versione di Flappy Bird. Dalle prime anticipazioni vediamo che sarà possibile sbloccare nuovi personaggi durante il gioco. Ci saranno nuove modalità, nuove sfide e nuovi ostacoli da superare. Dall'annuncio apprendiamo che si tratterà di una versione espansa del gioco, e pertanto possiamo aspettarci che arriveranno altre novità consistenti. Ancora non sono stati definiti dettagli in merito alla struttura di monetizzazione che sarà prevista nel gioco, così come non sappiamo se il titolo sarà gratuito con acquisti in-app. La Flappy Bird Foundation ha fatto capire che, trattandosi appunto di una nuova vita per il gioco nata dai suoi appassionati, verrà tenuto particolarmente in considerazione il feedback degli utenti. Qui sotto trovate il nuovo trailer rilasciato, in attesa del lancio ufficiale sulle piattaforme menzionate.

