Flash 220 XMas Edition di 1Mobile offre il primo mese scontato del 50% e attivazione gratuita con portabilità

L'avvicinarsi del periodo natalizio, come di consueto, rappresenta un buon momento per cambiare il proprio piano per la telefonia mobile. Oggi vi parliamo della nuova Flash 220 XMas Edition dell'operatore virtuale 1Mobile, in esclusiva per i nuovi clienti.

Il piano Flash 220 era stato introdotto lo scorso giugno come offerta estiva, rimanendo disponibile sul catalogo anche successivamente. Oggi l'offerta, in ''versione XMas'', risulta disponibile all'attivazione fino al 15 Dicembre 2023 (a meno di un'eventuale proroga) ed offre il costo del primo mese scontato del 50%, con attivazione gratuita in caso di portabilità (al posto di 4,99 euro).