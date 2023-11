Questo piccolo dispositivo può mandare in crash un iPhone con iOS 17!

Alcuni ricercatori di sicurezza hanno scoperto che gli iPhone aggiornati ad iOS 17 possono essere attaccati via Bluetooth con un dispositivo Flipper Zero. In particolare, Ars Technica ha riferito che il ricercatore Jeroen van der Ham è stato vittima di un exploit durante un viaggio in treno: il suo telefono, quindi, ha mostrato più finestre pop-up prima del riavvio.

Van der Ham ha poi scoperto che l'aggressore – che viaggiava nello stesso treno – stava utilizzando un dispositivo Flipper Zero con firmware personalizzato al fine di inviare una combinazione di avvisi Bluetooth Low Energy (BLE) agli iPhone con a bordo iOS 17. Per chi non lo conoscesse, Flipper Zero è un piccolo gadget in plastica arancione e bianca con uno schermo da 1,4", piuttosto simile ad un giocattolo per bambini. In realtà, è uno strumento multiuso per l'hacking, poiché comunica con dispositivi inferiori a 1 GHz come vecchie porte di garage, dispositivi RFID, schede NFC, dispositivi a infrarossi e, naturalmente, dispositivi Bluetooth.

Questi attacchi, tra l'altro, possono colpire anche gli iPad.