Come rimediare al flop del Registro delle Opposizioni

Proprio per limitare questa pratica è stato istituito il Registro pubblico delle Opposizioni , una piattaforma alla quale tutti possono registrarsi per richiedere di non essere mai contattati da servizi di telemarketing.

A ormai un anno dal lancio ufficiale del Registro i risultati non sono confortanti. Molti di coloro che si sono iscritti affermano di continuare a ricevere chiamate di telemarketing, le quali di fatto violano i termini previsti dal Registro pubblico delle Opposizioni. Alla base di tutto c'è la quasi costante impossibilità di individuare tali pratiche illecite.

Questo fondamentalmente perché i gestori di queste servizi di telemarketing ricorrono a centralini spesso ubicati all'estero, i quali cambiano continuamente recapito. Questo rende sostanzialmente impossibile rintracciarli e sanzionarli. Abbiamo approfondito questo argomento in un nostro articolo di qualche mese fa.

Si è tornato a discutere della questione, con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che incontrerà il Presidente dell'Autorità per le Comunicazioni Giacomo Lasorella. A questi si aggiungerà il Presidente dell'Autorità Garante per la Privacy. L'obiettivo è intensificare gli interventi per contrastare gli abusi e la mancata applicazione da parte di numerosi operatori del Registro pubblico delle Opposizioni.

L'incontro dovrebbe quindi definire quali potranno essere la misure aggiuntive per far sì che tutti gli operatori e i gestori di servizi si attengano ai termini del Registro. Dunque ancora niente di concreto sul tavolo, speriamo di tornare ad aggiornarvi con novità sostanziali.