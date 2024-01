Il fon più smart del mondo al CES: la novità da L'Oréal

Questi giorni sono quelli in cui si svolge il CES a Las Vegas, la fiera tecnologica più importante dell'anno per tante aziende che lavorano nell'innovazione. In occasioni come questa è molto facile vedere novità che trascendono i classici ambiti della telefonia (ecco i migliori smartphone del momento) e dell'informatica.

Al CES infatti partecipano anche aziende che lavorano in ambiti particolari, come L'Oréal. L'azienda francese infatti da anni è un punto fermo nel settore della cura della persona, e ha partecipato al CES presentando un fon davvero particolare.

L'asciugacapelli presentato da L'Oréal si chiama AirLight Pro e ha qualcosa in comune con l'ultima novità presentata da Dyson, il fon Supersonic. Il nuovo AirLight Pro presenta un particolare design del motore per cui il flusso d'aria che viene emesso è particolarmente focalizzato e potente, senza scaldare troppo l'aria stessa che viene espulsa.