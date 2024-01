Ford presenta l'infotainment del futuro, e c'è anche CarPlay

Le immagini mostrano subito di cosa si tratta. Vediamo un enorme display che si prende tutto lo spazio orizzontale a disposizione nell'abitacolo. Il look è abbastanza futuristico , ma non è questa la novità più interessante.

Nel breve video in basso vediamo proprio come il nuovo sistema di Ford sia in grado di supportare Apple Maps sul doppio schermo, con annessa la visualizzazione sul grande schermo principale, o meglio su una parte di esso mentre la restante parte è dedicata alle informazioni relative ai parametri dell'auto. Questo infotainment è relativo all'apparato presente nel modello Lincoln Nautilus di Ford.

Non manca il Play Store, come Google Assistant, ma anche le mappe di Apple.

L'immagine in basso invece mostra come apparirà la visualizzazione di CarPlay su auto più piccole , sempre con il supporto a CarPlay visualizzato insieme ai parametri dell'auto .

Quindi appare chiaro che Ford intenda puntare a una maggiore integrazione software tra il suo sistema e i principali servizi che ormai milioni di utenti usano in tutto il mondo. Una ricetta non particolarmente rivoluzionaria, ma che sicuramente sarà interessante per tanti come un valore aggiunto.