Formattare drive esterni su iOS 18 e iPadOS 18? Ecco le informazioni emerse dalla beta

Riguardo le funzioni più avanzate, come la riparazione dei dischi, resteranno disponibili solo su Utility Disco per macOS.

Ora nell'app File su iPadOS 18, quando facciamo clic con il pulsante destro del mouse o teniamo premuto su un'unità esterna e selezioniamo "Cancella", vengono visualizzate nuove opzioni per formattare l'unità. Attualmente, le opzioni disponibili sono APFS , ExFAT e MS-DOS (FAT) , le stesse opzioni di formato disponibili in Utility Disco (ad eccezione dei formati di estensione macOS).

Nonostante le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento, resterà comunque difficile per i possessori di iPad ''rimpiazzare'' completamente un Mac (cosa che certamente Apple non ha intenzione di favorire). In attesa dell'arrivo ufficiale di iOS 18 e iPadOS 18, controllate quali tra i vostri dispositivi riceveranno l'aggiornamento.