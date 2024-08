Formovie annuncia il proiettore UST dei sogni: 4K, Google TV e tanto altro

Formovie è un'azienda molto attiva nel segmento dei prodotti per l'intrattenimento smart, e in particolare con i suoi proiettori. L'abbiamo vista in grande spolvero allo scorso CES, e ora conosciamo il suo nuovo proiettore 4K (qui trovate l'elenco dei migliori proiettori, selezionati da noi). Parliamo di Formovie Cinema Edge. Il nuovo proiettore di Formovie arriva con caratteristiche molto interessanti, e alcune tecnologie proprietarie che fanno emergere sicuramente il dispositivo nel suo segmento di mercato.

Formovie Cinema Edge: Caratteristiche tecniche

Il nuovo Formovie Cinema Edge ariva sul mercato come un proiettore 4K di fascia alta. La tecnologia di realizzazione dell'immagine è ALPD, sviluppata e concretizzata da Appotronics. Quest'ultimo è il gruppo che possiede Formovie, pertanto possiamo parlare di tecnologia proprietaria. L'immagine supporta la risoluzione 4K, e viene realizzata con l'Ultra Short Throw (UST), tecnologia che abbiamo visto anche su alcuni dei precedenti prodotti di Formovie. Il color gamut corrisponde al 110% Rec. 709, troviamo un rapporto di contrasto pari a 3.000:1, e il supporto a diverse modalità di visualizzazione come quella da ufficio, notturna, da soggiorno e immersiva. Il dispositivo supporta una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz, integra 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Dal punto di vista della connettività, troviamo il supporto al Wi-Fi 6, tre porte HDMI 2.1 (eARC), 2 porte USB 2.0. Le capacità di proiezione sono notevoli: si parla di una proiezione da 100" quando il dispositivo è posizionato a circa 23 cm. Mentre la dimensione massima di immagine proiettata ammonta a 150". Sempre in termini di proiezione, troviamo la tecnologia Motion Estimation, Motion Compensation che aiuta a ridurre artefatti di proiezione soprattutto per i contenuti video. Dal punto di vista audio, troviamo il supporto delle tecnologie Dolby Audio e DTS-X. Il proiettore può operare a un massimo di 32 dB, e ovviamente è compatibile con l'accoppiamento di dispositivi esterni per l'audio. In termini di servizi supportati, trattandosi di un dispositivo indipendente, troviamo il supporto alle principali piattaforme come Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney+, Apple TV. Il sistema operativo è Google TV, e troviamo il supporto di Google Assistant per interagire in maniera rapida con i comandi vocali. Di seguito trovate una carrellata di specifiche più tecniche: Dimensioni : : 456 x 308 x 91 mm

: : 456 x 308 x 91 mm Peso : 7 kg

: 7 kg Consumo : 30W, in stand by si riduce a meno di 0,5W

: 30W, in stand by si riduce a meno di 0,5W Connettività : WIFI 6, Dual-band 2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0

: WIFI 6, Dual-band 2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Audio: 15W x 2 con Dolby Audio, DTS - X

Formovie Cinema Edge: Uscita e Prezzo

Il nuovo Formovie Cinema Edge sarà disponibile a partire dal prossimo 10 settembre al prezzo di 2.499 euro. Sarà possibile acquistarlo sullo store ufficiale dell'azienda. A partire da oggi, 27 agosto, è possibile preordinare il proiettore al prezzo scontato di 2.199 euro, sempre sullo store ufficiale dell'azienda.

