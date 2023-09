Forte domanda per iPhone 15 Pro Max: si prevedono ritardi nelle consegne?

Dunque, stando almeno alle dichiarazione di Ming-Chi Kuo, sembrerebbe che gli utenti, almeno quest'anno, siano più orientati verso iPhone 15 Pro Max, magari per le novità che presenta questo modello. Ad esempio, in ambito fotografico, c'è un dettaglio che potrebbe fare la differenza: questa variante è dotata di un teleobiettivo aggiornato che garantisce uno zoom ottico fino a 5x (il modello Pro si ferma a 3x). Parlando di questi due modelli, può risultare utile anche i prezzi di partenza: il Pro parte da 1.239€ mentre il Pro Max da 1.4489€.

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo ci sarebbero buone notizie per Apple ed i suoi iPhone 15. In particolare, pare che ci sia stata una domanda "forte" relativamente alla variante Pro Max. In un post su Medium, infatti, Kuo ha evidenziato che, prendendo in esame lo stesso periodo, la domanda di iPhone 15 Pro Max ha superato quella del modello precedente. Quella per la variante Pro, invece, risulterebbe un po' più debole rispetto ad iPhone 14 Pro.

Inoltre, sempre prendendo in considerazione iPhone 15 Pro Max, Kuo ha ribadito che questa variante è entrata nella produzione di massa più tardi rispetto agli altri componenti della serie: tutto ciò ha contribuito ai lunghi ritardi nella spedizione del dispositivo. Ad esempio, negli Stati Uniti, alcune configurazioni dell'iPhone 15 Pro Max sono attualmente stimate per la consegna a novembre sullo store online di Apple. Infine, per quanto riguarda la domanda per iPhone 15 e 15 Plus, secondo Kuo non ci sarebbero grosse differenze rispetto al passato.