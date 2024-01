Fortnite sta per tornare su iPhone, ma il capo di Epic non è contento

Il 2024 sarà ricordato come l'anno in cui Apple, per mettersi in regola con il Digital Markets Act (DMA), ha dovuto aprire in Europa agli store alternativi su iPhone, e una conseguenza di questo sarà finalmente il ritorno di Fortnite su iOS (se volete anticipare i tempi, scoprite come installare file IPA su iPhone).

Nondimeno, l'apertura di Apple alle nuove regole europee con iOS 17.4 è stata fatta controvoglia e, come abbiamo avuto modo di sottolineare, se la casa della mela consentirà di creare marketplace alternativi, questi dovranno essere sempre approvati e gestiti da Apple. Ecco perché nonostante la promessa di un ritorno del suo titolo più popolare, il capo di Epic Tim Sweeney non ha nascosto il suo disappunto, descrivendo l'annuncio della casa di Cupertino "hot garbage" (spazzatura fumante).

Ma andiamo con ordine. A seguito dell'annuncio da parte di Apple di introdurre una serie di modifiche alla politica dell'App Store per conformarsi al DMA dell'UE, incluso il supporto ad app store alternativi, Tim Sweeney non si è fatto pregare e ha pubblicato su X un commento molto critico in cui dichiara come le nuove regole siano "una nuova istanza subdola di conformità dannosa" e "illegali".