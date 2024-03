Foto di Microsoft accoglie Copilot

Interessante novità in arrivo per Microsoft Foto, l'app galleria di Windows. Difatti, tramite un aggiornamento software, è stata implementata l'intelligenza artificiale generativa di Copilot. In particolare, gli utenti potranno chiedere al chatbot basato sull'AI di impostare un'immagine come sfondo del sistema operativo. A riguardo, è opportuno specificare che sarà possibile scegliere esclusivamente le foto che l'utente ha impostato come preferite nell'app Foto.

Ancora, l'update permetterà di creare/visualizzare presentazione. A differenza della funzionalità relativa allo sfondo, le presentazioni potranno includere tutte le immagini presenti nell'app Foto, indipendentemente dal fatto che siano originariamente salvate localmente sul proprio PC, OneDrive o iCloud.