Ecco la foto dal vivo di un altro smartphone Samsung con la Key Island: si tratta di Galaxy A55

A questo proposito, tramite il database di certificazione di TENAA , è trapelata un'immagine dal vivo di Galaxy A55. Secondo queste informazioni, il dispositivo avrà una configurazione a tripla fotocamera sul retro, il nuovo design "Key Island" dell'azienda, i lati piatti e gli angoli curvi. Il telefono, poi, avrà 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, uno slot per schede microSD e uno slot per due SIM. Approfondendo le specifiche tecniche, Galaxy A55 utilizzerà il chip Exynos 1480 con la GPU Xclipse 530.

Il sensore di riconoscimento per le impronte digitali verrà implementato nel display mentre sul piano fotografico saranno tre i sensori posteriori: 50 MP (principale), 12 MP (ultrawide) e 5 MP (macro); il sensore anteriore, invece, avrà una risoluzione di 32 MP.

La batteria avrà una capacità da 5.000 mAh. Non mancheranno GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ingresso USB Type-C, audio stereo e classificazione IP67 per la resistenza alla polvere e all'acqua. Un altro grande aggiornamento sarà l'introduzione della struttura in metallo invece che della plastica. In tal senso, sarà il primo dispositivo della serie A ad avere un telaio in metallo.