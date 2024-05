Foto e specifiche del nuovo pieghevole Motorola Razr 50: il display esterno cresce

Sulla nuova serie Motorola Razr 2024 già sono trapelate alcune indiscrezioni. In ultimo, sono state diffuse delle foto e le specifiche del modello standard dei futuri pieghevoli dell'azienda. Difatti, l'organismo di regolamentazione cinese TENAA ha elencato il Razr 50, che arriverà negli Stati Uniti come Razr 2024 (noto anche come Razr 50).

In particolare, le foto hanno messo in evidenza un enorme display esterno che "abbraccia" i due obiettivi della fotocamera e confermano l'intenzione di Motorola di caratterizzare il dispositivo con un design moderno. Passando alle specifiche, viene menzionato un processore octa-core da 2,5 GHz (possibile il MediaTek Dimensity 7300), affiancato da 8/16 GB di RAM e da una memoria interna che andrà da 128 GB a 1 TB. Presente, poi, una batteria da circa 3.950 mAh.