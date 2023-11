Qualcuno ha già portato a casa la nuova PS5 Slim, svelando una notizia preoccupante

A pochi giorni dal lancio ufficiale della nuova PS5 Slim sul mercato, qualcuno è già riuscito a portarsi a casa la versione in bundle con Modern Warfare III, e ci ha permesso di vedere come si confronta con l'originale (sapete come pulire una PS5?).

La notizia è rimbalzata immediatamente su Internet, svelando una clamorosa novità e un piccolo giallo. Il giallo è che l'utente che ha pubblicato le foto online è evidentemente stato contattato da qualcuno perché il post su X è stato immediatamente rimosso, mentre la notizia clamorosa è che l'unità disco richiede una connessione Internet.

Ma andiamo con ordine. Annunciata il 10 ottobre, la nuova PlayStation 5 ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan, rivelando un design più snello ed elegante, oltre a un disco opzionale rimovibile.

L'utente @phantompainss (questo il post rimosso, se mai dovesse tornare online) è riuscito ad accaparrarsene una e ha pubblicato alcune foto mettendola vicino alla PS5 originale. La nuova PS5 sembra leggermente più piccola, più corta e con un profilo più sottile, mentre sul retro il numero di porte non è cambiato con una porta HDMI, due porte USB, un connettore di alimentazione e una porta Ethernet.