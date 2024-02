Anche Foto di Windows riceve la sua Gomma Magica

Microsoft ha proprio deciso di rendere l'app Foto uno strumento di editing delle immagini utile per migliorare i nostri scatti, e nell'ultima versione di Windows per gli Insider arriva anche una soluzione simile a Gomma Magica di Google (se state cercando un programma per modificare le immagini, date un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori alternative a Photoshop).

Cancellazione generativa (Generative Erase), questo è il nome dello strumento, è una novità nell'ultimo aggiornamento dell'app Foto che consente, come suggerisce il nome, di rimuovere facilmente gli oggetti dalle immagini. Ovviamente grazie all'intelligenza artificiale.

A qualcuno potrebbe venire in mente Spot Fix, uno strumento che consente di individuare automaticamente eventuali imperfezioni negli scatti e propone la correzione automatica, ma Cancellazione Generativa è uno strumento più avanzato, in quanto consente di modificare aree più grandi e garantisce la corrispondenza nella combinazione di colori.

Rispetto a Spot Fix, dichiara la stessa Microsoft, "Cancellazione Generativa crea un risultato più realistico e senza soluzione di continuità dopo che gli oggetti vengono cancellati dalla foto, anche quando si cancellano aree di grandi dimensioni".

Inoltre Cancellazione Generativa consente di cancellare più oggetti contemporaneamente per correggere i difetti nelle foto con maggiore precisione, qualcosa per cui Spot Fix non era così efficace. In pratica, è come Spot Fix, ma migliore.