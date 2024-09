Su Wear OS si aggiorna Fotocamera Pixel: novità per facilitare l'esperienza utente

Fotocamera Pixe l, l'app predefinita degli smartphone Google , da un pò di tempo disponibile anche sugli smartwatch Wear OS (qui la guida ai migliori smartwatch ), sta ricevendo un aggiornamento, così come riportato su 9to5Google. Prima di passare ai dettagli del pacchetto, ricordiamo che l'app, sui dispositivi indossabili, consente agli utenti di controllare la fotocamera del proprio smartphone

Le novità di Fotocamera Pixel sugli smartwatch Wear OS

Una volta installato l'aggiornamento, il pacchetto chiederà all'utente una richiesta di consenso per le notifiche. Passando ai dettagli veri e propri, se la fotocamera è aperta sullo smartphone, lo smartwatch mostrerà un'icona di attività in corso nella parte inferiore del quadrante. Premendo questa icona, partirà il controller sul dispositivo.

Altre novità implementate in questa nuova versione di Fotocamera Pixel su Wear OS, consistono in un nuovo mirino dell'app con relativo selettore per foto e video ubicato sul lato sinistro.

L'utente, quindi, potrà scorrere verso il basso/alto per passare da una modalità all'altra (oppure potrà cliccarci sopra). Ancora, grazie ad un'inedita gesture, con il doppio tap sarà possibile passare dal sensore fotografico posteriore a quello anteriore (e viceversa) sempre tramite smartwatch.

Dunque, la versione 9.5 di Fotocamera Pixel su Wear OS non introduce grossi cambiamenti bensì è più concentrata sul miglioramento dell'esperienza utente. Tra l'altro, per sfruttare tutte queste novità occorrerà installare la medesima versione dell'app anche su smartphone.

Infine, l'ultima versione di Pixel Camera per Wear OS, così come evidenziato sul Google Play Store, funziona soltanto su dispositivi equipaggiati con Wear OS 3 (e superiori), connessi a smartphone Pixel. Insomma, oltre a Pixel Watch 3, altri indossabili potranno sfruttare le novità sopra elencate.