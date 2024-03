Ecco dove migliorerà la fotocamera di Galaxy S24 col prossimo update

Secondo un rapporto del tipster Ice Universe , Samsung lancerà questo nuovo aggiornamento ad aprile . Nello specifico, il pacchetto mirerà a risolvere i problemi relativi al bilanciamento del bianco ed alla qualità del sensore del teleobiettivo. In tal senso, la qualità delle foto scattate con uno zoom fino a 9,9x è migliore di quella degli scatti catturati con uno zoom 10x. Per quanto riguarda il bilanciamento del bianco, a volte potrebbe apparire troppo caldo: anche questo difetto, stando alle indiscrezioni, verrà risolto con l'aggiornamento di aprile.

Con l'aggiornamento rilasciato a febbraio , Samsung ha apportato importanti miglioramenti alla fotocamera dei suoi Galaxy S24. Tuttavia, non sarebbero state risolte tutte le criticità del comparto fotografico e per questo motivo l'azienda coreana sta valutando il rilascio di un altro update.

Inoltre, la fotocamera dei Galaxy S24 ha mostrato un altro problema, ovvero che a volte può consegnare all'utente delle immagini un pò scure. Anche su questo aspetto l'azienda, però, ha già garantito una veloce risoluzione.

Dunque, nonostante l'ottima base di partenza, Samsung non ha affatto intenzione di smettere di provare a migliorare il comparto fotografico dei suoi ultimi top di gamma.

Infine, l'azienda coreana potrebbe dover lavorare su altre due criticità che starebbero affliggendo i Galaxy S24: lo sblocco con il viso (che in condizioni di scarsa luce non funzionerebbe nel migliore dei modi) ed il mirroring del telefono su TV tramite Miracast. Tuttavia, a questo proposito, Samsung non ha ancora riconosciuto ufficialmente questi due problemi.