Ecco come trasformare le immagini in reazioni su Messaggi di Google

Al momento la sua disponibilità non è particolarmente ampia (noi nella beta siamo ancora fermi alla versione 20231128_01_RC00), ma i ragazzi di 9to5Google sono riusciti a vederla, e possiamo scoprire come funziona.

Utilizzare le proprie foto come adesivi nelle app di messaggistica è diventato un must, ma questa di Google è particolarmente impressionante, sia per rapidità che semplicità d'uso. E soprattutto è applicata alle reazioni.

Una delle più interessanti, annunciata per il canale beta appena pochi giorni fa, è Fotomoji, ovvero la possibilità di trasformare le proprie foto in reazioni con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Dopo aver toccato il pulsante Crea, si aprirà il solito selettore multimediale Messaggi che vi consente di selezionare un'immagine. Dopo averne scelta una, apparirà un messaggio: "Alla ricerca di cose per fare fotomoji..." che potrebbe richiedere qualche istante, poi Google evidenzia quello che può essere trasformato in una reazione.

Il processo è completamente automatizzato, e non potete decidere cosa usare come reazione. Questo significa che non potete usare il dito per evidenziare un soggetto che Google estrarrà, ma chi l'ha provato dice che il sistema funziona comunque piuttosto bene.

Dopo aver individuato il soggetto, apparirà un pulsante di Invio in sovrimpressione e se lo toccate il Fotomoji verrà inviato come reazione. Queste immagini avranno le stesse dimensioni delle altre emoji, ma se la toccate potrete vederla in un'anteprima di dimensioni maggiori.