Framework 16 non è solo modulare: è anche il più riparabile dei portatili. Parola di iFixit

A certificarlo, il noto sito iFixit che non solo ha voluto testarne la modularità, ma ha provato a smontarlo per vedere fino a che livello si possa riparare. E indovinate, ne sono rimasti entusiasti.

Il video inizia smontando i vari componenti modulari, che consentono di cambiare la tastiera, aggiungere il tastierino numerico e i moduli di collegamento, sei per parte. Ma per arrivare a batteria e scheda madre? Niente di più semplice, si scollega il cavo di interconnessione indicato da una pratica maniglia e si svitano 17 viti T5 imperdibili.

Queste sono in teoria da svitare e riavvitare secondo uno schema preciso, ma iFixit ha provato a farlo senza seguire le istruzioni e non ci sono stati problemi.

La copertura si solleva senza problemi e sotto trovate un'architettura piatta e molto ordinata.

L'SSD è semplicissimo da cambiare, in quanto è tenuto in posizione solo da una vite (non imperdibile, quindi colorata in oro), e la RAM ancora più semplice.