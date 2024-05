Uno dei migliori notebook Windows è adesso ancora migliore, con Intel Core Ultra, display a 120Hz e tante altre novità

Framework, l'azienda diventa celebre per i suoi laptop modulari e riparabili, ha annunciato oggi diverse novità, in particolare in merito al suo modello più riuscito, quel Framework Laptop 13 che abbiamo recensito mesi fa e che da allora ci accompagna con estrema soddisfazione.

Framework Laptop 13 sposa quindi i processori Intel Core Ultra, si arricchisce di una nuova webcam (da ben 9,2 megapixel), nuovi microfoni, e dà anche la possibilità di scegliere un display a maggiore risoluzione (2.880 x 1.920 a 120 Hz contro gli attuali 2.256 x 1.504 pixel a 60Hz); inoltre ci sono anche due nuove versioni DIY basate sul recente AMD Ryzen 7040, giusto per non pensare che ci siano preferenze, e qualche aggiuntiva opzione di personalizzazione, in particolare sui colori.